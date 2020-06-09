

Проект изменений в бюджет 2020 года будет внесен в парламент Грузии сегодня

09.06.2020 10:56





По заявлению председателя финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклия Ковзанадзе, проект изменений в госбюджет 2020 года будет внесен в парламент страны сегодня.



По его словам, вместо 4.5%-го экономического роста бюджет запланирован на минимум 4%-ное экономическое падение. Что касается дефицита, он увеличен и будет в пределах 8.5%.



«В бюджете будут учтены все те программы, которые связаны с коронавирусом, а также со здравоохранением и социальным обеспечением граждан Грузии. Также хочу сказать, что изменены все те макроэкономические параметры, которые мы называли прежде. Напомним, что государственный бюджет был запланирован на 4.5%-ный рост. Страна в рецессии, в стране экономический кризис, так же, как и во всем мире. Исходя из этого, у нас будет как минимум 4%-ое экономическое падение. Также полностью заложен дефицит в отношении ВВП, и этот дефицит будет в пределах 8.5%. Презентация остальных цифр, расходной части состоится завтра, и затем это будет представлено в парламенте», - заявил Ковзанадзе.



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