

Гахария: Большой проблемой этого кризиса является непрогнозируемость

09.06.2020 11:56





С экономической точки зрения самой большой проблемой этого кризиса является непрогнозируемость. Это большой вызов для глобальной экономики, а для нашей малой, крайне открытой экономики еще более тяжелый и острый вызов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании координационного совета, созданного в связи с коронавирусом.



По словам премьера, ресурс, которым располагает страна, должен быть максимально справедливо и эффективно распределен между самыми пострадавшими секторами экономики.



«Все должны хорошо понимать, что всё, о чем мы сегодня будем говорить, это антикризинсый бюджет, и он никак не связан с посткризисным восстановлением экономики. Это отдельная группа и мы работаем как с внутренними экспертами, так и с международными профессионалами высокого уровня. Нами созданы несколько рабочих групп в Лондоне, Нью-Йорке и, разумеется, в Грузии, в которых принимают участие профессоры кембриджского и лондонского университетов и представители офиса «Делойта». Это будет план, направленный на экономическое восстановление в 2021-2022-2023 годах. Вы знаете, что Грузия была первой страной, которая начала и завершила переговоры с МВФ и согласовала новую программу. Те параметры, которые здесь сегодня будут представлены, согласованы с МВФ», - заявил Гахария.



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