

Георгий Гахария: Путешествуйте и отдыхайте в Грузии

09.06.2020 12:06





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария благодарит Министерство финансов, Национальный банк и экономическую команду администрации правительства за совместную работу.



Об этом Гахария заявил на заседании экономической группы при межправительственном Координационном совете, где состоялась презентация антикризисного бюджета.



В то же время премьер-министр призвал каждого гражданина быть осторожнее в связи с эпидемиологической ситуацией, а также призвал всех отдыхать в Грузии.



«Я хочу еще раз вернуться к существующей эпидемиологической ситуации и призвать каждого из наших граждан быть более осторожным. Сегодняшний день показывает, что мы не застрахованы ни от чего. Наша главнейшая обязанность — быть более осторожными, мы все должны заботиться о нашем грузинском туризме, я призываю каждого из вас путешествовать и отдохнуть в Грузии. Это станет самой большой поддержкой для нашей экономики и туризма в этом году», — заявил Георгий Гахария.





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