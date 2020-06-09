

В бюджет 2020 года заложены дополнительные ресурсы в размере 3,4 млрд. лари

09.06.2020 12:10





Сегодня в администрации правительства на заседании экономического совета под руководством премьер-министра Георгия Гахария состоялась презентация проекта поправок к бюджету 2020 года.



Как было отмечено на презентации, в бюджете 2020 года заложены дополнительные ресурсы (без учета ожидаемых поступлений в 1,8 млрд. лари) в размере 3,4 млрд. лари и включают в себя все необходимые финансовые ресурсы, предусмотренные для антикризисного плана правительства в текущем финансовом году, в том числе:



• для потерявших заработную плату нанятых работников предусмотрена помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев — 450 млн. лари;

• снижение подоходного налога с целью сохранения рабочих мест — 250,0 млн. лари;

• единовременная помощь самозанятым лицам в размере 300 лари — 75 млн. лари;

• субсидирование коммунальных расходов населения — 170 млн. лари;

• помощь семьям с 65-100 тыс. социальных рейтинговых баллов (по количеству членов семьи) за 6 месяцев — 48,0 млн. лари;

• помощь в размере 100 лари в течение 6 месяцев для многодетных семей с социальным рейтингом до 100 тысяч баллов — до 13,0 млн. лари;

• помощь в размере 100 лари в течение 6 месяцев для лиц с ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями — 24,0 млн. лари;

• мобилизованная сумма на счет фонда StopCoV — 133,5 млн. лари;

• для субсидирования обслуживания в карантинных пространствах и перелетов — 45,0 млн. лари;

• на превенцию и распространение вируса и расходы на здравоохранение — 285 млн. лари;

• для улучшения готовности инфраструктуры системы здравоохранения — 60 млн. лари;

• на финансирование кредитно-гарантийной схемы — 330 млн. лари;

• на субсидирование расходов по оплате гостиничных процентов — 70,0 млн. лари;

• освобождение от налога на имущество для туристических объектов — 45,0 млн. лари;

• для выдачи малых грантов — 20,0 млн. лари;

• поддержка строительного сектора (включая увеличение закупок домов для вынужденных переселенцев) — 40,0 млн. лари;

• продвижение аграрного сектора — 139,0 млн. лари;

• дополнительное возмещение НДС — 600 млн. лари;

• на создание долгосрочной ликвидности лари для коммерческих банков — 600 млн. лари;



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