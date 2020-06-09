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В 2020 году правительство Грузии увеличивает внешний долг на 6.1 млрд лари, а внутренний долг – на 1.8 млрд лари
09.06.2020 16:58
В 2020 году правительство Грузии увеличивает внешний долг на 6.1 млрд лари, а внутренний долг – на 1.8 млрд лари. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который предполагает изменения в госбюджете на 2020 год.
Вместе с тем, бюджетный дефицит увеличивается от 2,5% до 8,5% ВВП.
Согласно документу, в последующие годы необходимо поэтапное уменьшение долга правительства и в максимально короткие сроки возвращение к существующим до кризиса параметрам. В последующие годы за счет контроля бюджетного дефицита и его сокращения ежегодно продолжится уменьшение объема долга.
Проект закона «О внесении изменений в закон Грузии о госбюджете Грузии на 2020 год» в законодательном органе страны был зарегистрирован сегодня.
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