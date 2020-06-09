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Объем иностранных инвестиций в Грузию упал более чем на 40% — Грузстат
09.06.2020 21:15
Объем иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года сократился по сравнению с прошлым годом на 41,7% и составил $165,4 млн. Об этом говорится в опубликованном 9 июня предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат).
Одной из основных причин снижения объема инвестиций названо то, что в Грузии завершилось строительство газопроводной сети для транспортировки газа к новым абонентам. Также в стране ряд предприятий передали грузинскому резиденту.
По данным Грузстата, в первом квартале этого года в страну больше всего инвестировала Великобритания. Ее доля составила 44,2% от общего объема инвестиций. Далее идут США и Панама. На них приходится соответственно 17% и 11,9%.
Стоит отметить, что с конца марта в Грузии для предотвращения эпидемии коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. На два месяца деятельность большинства предприятий была приостановлена, что привело к экономическому кризису в стране.
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