

Объем иностранных инвестиций в Грузию упал более чем на 40% — Грузстат

09.06.2020 21:15





Объем иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года сократился по сравнению с прошлым годом на 41,7% и составил $165,4 млн. Об этом говорится в опубликованном 9 июня предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат).



Одной из основных причин снижения объема инвестиций названо то, что в Грузии завершилось строительство газопроводной сети для транспортировки газа к новым абонентам. Также в стране ряд предприятий передали грузинскому резиденту.



По данным Грузстата, в первом квартале этого года в страну больше всего инвестировала Великобритания. Ее доля составила 44,2% от общего объема инвестиций. Далее идут США и Панама. На них приходится соответственно 17% и 11,9%.



Стоит отметить, что с конца марта в Грузии для предотвращения эпидемии коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. На два месяца деятельность большинства предприятий была приостановлена, что привело к экономическому кризису в стране.



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