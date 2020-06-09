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Запорожтрансформатор поставит два мощных трансформатора в Грузию
09.06.2020 21:33
Частное акционерное общество «Запорожтрансформатор» (ЗТР) заключило контракт на поставку автотрансформаторов для Грузии в рамках реконструкции сетевых подстанций 500кВ. Конечным Заказчиком оборудования выступает АО «Грузинская государственная электросистема».
Согласно условиям договоров ЗТР поставит два автотрансформатора 167 МВА/500кВ для подстанции «Зестафони-500», и автотрансформатор 267 МВА/500кВ для подстанции «Гардабани-500».
Помимо ЧАО «Запорожтрансформатор» в тендере приняли участие китайские и российские производители трансформаторного оборудования, но лучшее ценовое предложение и тот факт, что ЧАО «ЗТР» зарекомендовало себя на рынке Грузии как производителя качественного и надежного оборудования, стали решающими при выборе Поставщика.
В процессе подготовки тендера ЗТР пришлось столкнуться с рядом трудностей, одной из которых было то, что вся тендерная документация оформляется только на грузинском языке. Однако и это не помешало ЗТР одержать уверенную победу в грузинском тендере.
На данный момент уже ведется разработка конструкторской документации по данному проекту. Отгрузка оборудования планируется в 4 квартале 2020 года.
Это не первая поставка трансформаторов для Грузии. В прошлом году ЗТР успешно поставил блочный трансформатор 125МВА для Каскада Перепадных ГЭС.
Коллектив ЗТР выразил благодарность энергетикам Грузии за доверие и в дальнейшем надеется на развитие плодотворного сотрудничества с Грузинской государственной электросистемой для получения новых взаимовыгодных заказов.
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