

Охраняемые территории Грузии откроются для посетителей 15 июня

14.06.2020 13:26





15 июня в Грузии откроются для посетителей все природные памятники, заповедники, заказники и национальные парки. Об этом говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.



Как отмечается, в понедельник работу возобновят визитер-центры, где обслуживают туристов, желающих посетить ту или иную охраняемую территорию.



Посетители обязаны будут соблюдать меры безопасности и определенные ограничения, которые установлены для предотвращения распространения коронавируса.



В закрытых помещениях и даже в пещерах им необходимо будет носить медицинскую маску. Граждан призывают следить за тем, чтобы она была надета правильно и закрывала не только рот, но и нос.

В визитер-центрах одновременно разрешено находится не более чем пяти посетителям.

Обязательно соблюдение безопасной дистанции в 2 метра, даже на открытом воздухе.



Помимо конкретных правил, существуют также общие рекомендации для персонала и визитеров. Гражданам напоминают, что необходимо часто мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством; прикрывать нос и рот при чихе или во время кашля; стараться лишний раз не прикасаться к лицу; избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают; отказаться от экскурсий в случае плохого самочувствия.



В 2019 году охраняемые территории Грузии посетили более 1 миллиона визитеров. Самыми популярными были Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.



Из-за угрозы распространения коронавируса все музейные учреждения и заповедники Грузии прекратили работу еще в марте. Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, большинство карантинных ограничений перестали действовать в конце мая. Власти объявили 15 июня официальной датой запуска внутреннего туризма. С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов.



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