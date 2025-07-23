Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми открыт Белорусско-Грузинский торговый дом


23.07.2025   19:41


В Батуми подписан меморандум о сотрудничестве между новым послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком и "Белорусско-грузинским торговым домом".

Документ предполагает создание логистического и демонстрационного хаба белорусских товаров - от стройматериалов до продукции лёгкой промышленности.

Торговая площадка начнёт работу уже осенью. Она станет инструментом продвижения белорусской продукции на грузинский рынок, включая маркетинговые исследования и рекламные кампании.

Исполнительный директор торгового дома Вероника Чичко отметила, что белорусские товары востребованы в Грузии:

»Сделано в Беларуси - это знак качества. Мы готовы расширить ассортимент и удовлетворить спрос».

В рамках визита посол также встретился с местными предпринимателями и посетил объекты, где уже задействованы белорусские специалисты, в частности проекты строительного холдинга European Village.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна