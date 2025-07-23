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В Батуми открыт Белорусско-Грузинский торговый дом
23.07.2025 19:41
В Батуми подписан меморандум о сотрудничестве между новым послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком и "Белорусско-грузинским торговым домом".
Документ предполагает создание логистического и демонстрационного хаба белорусских товаров - от стройматериалов до продукции лёгкой промышленности.
Торговая площадка начнёт работу уже осенью. Она станет инструментом продвижения белорусской продукции на грузинский рынок, включая маркетинговые исследования и рекламные кампании.
Исполнительный директор торгового дома Вероника Чичко отметила, что белорусские товары востребованы в Грузии:
»Сделано в Беларуси - это знак качества. Мы готовы расширить ассортимент и удовлетворить спрос».
В рамках визита посол также встретился с местными предпринимателями и посетил объекты, где уже задействованы белорусские специалисты, в частности проекты строительного холдинга European Village.
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