В Батуми открыт Белорусско-Грузинский торговый дом

23.07.2025 19:41





В Батуми подписан меморандум о сотрудничестве между новым послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком и "Белорусско-грузинским торговым домом".



Документ предполагает создание логистического и демонстрационного хаба белорусских товаров - от стройматериалов до продукции лёгкой промышленности.



Торговая площадка начнёт работу уже осенью. Она станет инструментом продвижения белорусской продукции на грузинский рынок, включая маркетинговые исследования и рекламные кампании.



Исполнительный директор торгового дома Вероника Чичко отметила, что белорусские товары востребованы в Грузии:



»Сделано в Беларуси - это знак качества. Мы готовы расширить ассортимент и удовлетворить спрос».



В рамках визита посол также встретился с местными предпринимателями и посетил объекты, где уже задействованы белорусские специалисты, в частности проекты строительного холдинга European Village.





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