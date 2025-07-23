Чемпион Грузии проиграл эстонской «Левадии»

23.07.2025 22:46





Матч второго квалификационного раунда Конференц-лиги между эстонской «Левадией» и чемпионом Грузии «Иберией» выдался напряжённым.



Иберийцы в первом тайме были лучше соперников и создали несколько реальных моментов, однако до взятия ворот дело не дошло.



Во втором тайме «Левадия» стала относительно активнее и также имела моменты, которые завершились голом.



На 80-й минуте Агирре воспользовался ошибкой тбилисцев, открыл счёт и вывел свою команду вперёд со счётом 1:0.



Ответный матч этих команд состоится 29 июля в Тбилиси.





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