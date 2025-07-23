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Чемпион Грузии проиграл эстонской «Левадии»
23.07.2025 22:46
Матч второго квалификационного раунда Конференц-лиги между эстонской «Левадией» и чемпионом Грузии «Иберией» выдался напряжённым.
Иберийцы в первом тайме были лучше соперников и создали несколько реальных моментов, однако до взятия ворот дело не дошло.
Во втором тайме «Левадия» стала относительно активнее и также имела моменты, которые завершились голом.
На 80-й минуте Агирре воспользовался ошибкой тбилисцев, открыл счёт и вывел свою команду вперёд со счётом 1:0.
Ответный матч этих команд состоится 29 июля в Тбилиси.
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