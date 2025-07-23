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Внешняя торговля Грузии достигла $11,9 млрд
23.07.2025 21:35
С января по июнь 2025 года товарооборот страны (без учёта незадекларированной продукции) увеличился на 12,8%, достигнув $11,934 млрд. Экспорт вырос на 13,7% до 3,2 млрд, импорт — на 12,4% до $8,966 млрд.
Отрицательный торговый баланс равняется $5,46 млрд или 45,8% внешнеторгового оборота.
Главными экспортными партнёрами Грузии стали Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан. При этом больше всего продукции страна купила у Турции, США и России.
Топ-10 крупнейших торговых партнёров Грузии (в скобках указан сначала экспорт, затем импорт):
Турция — $1,4 млрд ($169,8 млн и $1,3 млрд)
США — $1,32 млрд ($41,3 млн и $1,28 млрд)
Россия — $1,28 млрд ($332 млн и $959 млн)
Китай — $1 млрд ($176 млн и $869 млн)
Кыргызстан — $683,7 млн ($681 млн и $2,4 млн)
Азербайджан — $625 млн ($341,8 млн и $283,4 млн)
Германия — $596,9 млн ($33,4 млн и $563,8 млн)
Казахстан — $456,9 млн ($414 млн и $42,9 млн)
Великобритания — $438,7 млн ($7,8 млн и $430,9 млн)
Армения — $351,6 млн ($247,5 млн и $104,1 млн)
Другие страны — $3,66 млрд ($789 млн и $2,9 млрд)
Топ товаров, которые Грузия экспортировала с января по июнь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):
▪️ Легковые автомобили — $1,2 млрд (+30,3%)
▪️ Руды и концентраты драгоценных металлов — $174,6 млн (+71,9%)
▪️ Алкогольные напитки — $123,2 млн (-7%)
▪️ Вино — $121,6 млн (-22,3%)
▪️ Ферросплавы — $95,9 млн (-33%)
Топ товаров, которые Грузия импортировала с января по июнь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):
▪️ Легковые автомобили — $1,66 млрд (+10,2%)
▪️ Нефть и нефтяные масла — $601,8 млн (-4,9%)
▪️ Картины и рисунки ручной работы — $481,1 млн (+254 206%)
▪️ Расфасованные лекарства — $337,9 млн (+6%)
▪️ Газ и другие газообразные углеводороды — $243,9 млн (+7,6%)
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