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В Грузии возобновилось железнодорожное сообщение
15.06.2020 11:17
Согласно постановлению правительства Грузии, с 15 июня возобновилось железнодорожное сообщение. Грузинская железная дорога заявляет, что компания готова обеспечить безопасную перевозку пассажиров и выполнение регуляций, установленных министерством здравоохранения.
По их данным, представители Министерства здравоохранения уже осмотрели вагоны поездов и пояснили, что железная дорога тщательно соблюдает все регуляции и готова восстановить перевозку пассажиров. В компании заявляют, что они сами были подключены к процессу разработки рекомендаций в связи с коронавирусом для железнодорожного транспорта.
«Прежде всего, следует отметить, что в течение периода карантина компания полностью учитывала и соблюдала все рекомендации, связанные с Covid-19. А сейчас мы готовимся к сезону. Совместно с Министерством здравоохранения мы разработали специальные инструкции для поездок, в частности, на входах в вагоны пассажиры пройдут термоскрининг, как только они сядут в поезд, должны будут пройти дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Диспенсеры для рук уже установлены во всех вагонах. Пассажирам важно заранее знать, что они должны соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры не будут допускаться без маски, у них не будет права снимать маску на протяжении всей поездки», - сообщил глава медицинской службы Грузинской железной дороги Ника Качарава.
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