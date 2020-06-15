

Экономика страны сократится на 4% - в парламенте обсуждают бюджетные изменения

15.06.2020 15:34





Парламент обсуждает поправки в бюджет 2020 года. Заместитель министра финансов представит проект поправок фракции «Национальное движение». Согласно скорректированному бюджету, в стране прогнозируется сокращение экономики на 4% и дефицит бюджета на 8,5%.



У представителей оппозиции есть вопросы к Министерству финансов относительно конкретных расходов бюджета, а также о последней инициативе «Национального движения», согласно которой всем гражданам с доходом до 40 тыс. лари должна быть оказана прямая финансовая помощь.



Этот бюджет упоминается как антикризисный и чрезвычайный, но на самом деле это тревожный бюджет, 54% доходов которых сформированы за счет заемных и безвозмездных средств. Это наитяжелейший бюджет со всеми своими параметрами. Эти заемные деньги растрачиваются. Остались все старые второстепенные расходы, скорректированные с учетом интересов властей, политических или коррумпированных интересов – говорит председатель парламентской фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе.



Оппозиция называет проект бюджета тревожным и намерена предложить властям свой альтернативный план, в котором намечены соответствующие шаги по выводу страны из кризиса и развитию экономики.

1000 лари на каждого взрослого гражданина и 500 лари на всех детей – реализация этого предложения была возможна в тех бюджетных параметрах, которые существуют сегодня, поэтому мы собираемся еще раз представить это предложение и услышать, почему сегодня государство не оказывает реальной помощи своим гражданам и фактически оставляет большинство без реальной помощи – заявила член политического совета Национального движения Саломе Самадашвили.



Недавно началась встреча между членами фракции «Национальное движение» и заместителем министра финансов страны.





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