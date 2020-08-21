

19 миллионов бывшим высокопоставленным чиновникам - интернетизация за счет бюджета страны

21.08.2020 14:14





Самый высокооплачиваемый бывший «чиновник» получит от властей еще 10 миллионов долларов. Власти интернетизацию страны вместо Бидзины Иванишвили, который взял на себя это обязательство, возложили на бюджет.



Бидзина Иванишвили пообещал людям бесплатный интернет, как только придет к власти, однако сейчас государственная «Open Net» подписала напрямую контракт на 10 миллионов долларов с компанией бывшего государственного служащего без тендера. Сулхан Зумбуридзе до конца года в Озургетском районе должен провести оптико-волоконный интернет, однако для этого вместо «Карту Групп» Бидзины Иванишвили платить за это будут из госбюджета.



Компания, которая получит миллионы лари, принадлежит самому высокооплачиваемому бывшему высокопоставленному чиновнику Сулхану Зумбуридзе, который являлся председателем совета директоров государственной энергосистемы Грузии и ежемесячно получал почти 30 000 лари. Следователи-журналисты «Радио Свободы» изучили имущественную декларацию Зумбуридзе. Только за 5 лет от государственной компании им было получено в качестве оплаты труда почти 1,5 миллиона лари. Зумбуридзе покинул этот пост по собственному желанию в 2018 году. Вскоре он основал компанию «Парвус Групп» (Parvus Group), и только за последние два года его компания получила 19 миллионов государственных закупок, из которых 14 миллионов являются прямыми закупками.



«Главный канал» связался с Зумбуридзе по мобильному телефону чтобы выяснить, как компания высокопоставленного чиновника смогла оформить прямой договор на миллионы лари и связано ли это с его связями с «Грузинской мечтой», Зумбуридзе отказался давать интервью, а на вопросы, высланные по электронной почте дал общие ответы, бизнесмен отрицал свою связь с «Грузинской мечтой».



«Главный канал» заинтересовался, почему государство подписало прямой контракт с бывшим высокопоставленным чиновником, поэтому журналисты посетили офис компании «Open Net», где им не открыли дверь. Им только сказали, что в компании в рабочее время не было ответственного лица.



Служба аудита изучила деятельность Совета управляющих государственной энергетической системы в период председательства Зумбуридзе, было установлено, что за время его правления компания понесла убыток в 76 миллионов, также с нарушением правил было выдано премий на сумму 12 миллионов, кроме того, неквалифицированные компании побеждали в тендерах и всего за 5 дней потратили 29 тысяч лари на телефонные разговоры.





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