

Минэкономики заверяет, что экономика Грузии «встает с колен»

31.08.2020 16:03





По утверждению Минэкономики Грузии сокращение ВВП на 5,5% в июле подтверждает, что экономика находится на пути восстановления.



«Сегодня были опубликованы экономические показатели за июль, что еще раз подтверждает — экономика Грузии находится на пути восстановления. По статистике, в июле у нас хоть и есть спад (этот год не может быть положительным из-за пандемии ковида), но он составляет -5,5%, что примерно в три раза медленнее даже апрельского показателя. Наша экономика трижды улучшилась и восстанавливалась, что вселяет надежду на положительную динамика», — сказала министр экономики Натия Турнава.



По словам Турнавы, правительство Грузии не собирается менять прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Грузии сократится на 4%.



«Мы надеемся замедлить падение, но ясно, что этот год закончится с минусом. Возможно, мы не сильно отличаемся от мировой экономики, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы замедлить темпы спада. По нашей оценке, лучше оставаться консервативными, быть готовыми к худшему, но оздоровить экономику», — сказала Турнава.



По предварительным оценкам Агентства статистики Грузии «Сакстат» [Госстат Грузии], в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) составило 5,5%, в то время как в среднем за первые семь месяцев 2020 года показатель равен -5,8%.



Тенденция к снижению наблюдалась практически во всех отраслях экономики, кроме добывающей и перерабатывающей промышленности. В январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот существенно снизился — экспорт товаров на 16,8%, импорт — на 17,9%.



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