

Гостиница «Дримленд Оазис» в Чакви временно закрыта из-за возможного распространения Covid-19

02.09.2020 16:28





Гостиница «Дримленд Оазис» в Чакви временно закрыта. Как заявил Первому каналу Грузии директор гостиницы Кока Гегучадзе, причиной временного закрытия отеля стало то, что у врача, прибывшего на конференцию, поднялась температура.



По его словам, на этом этапе «Дримленд Оазис» прекратила прием гостей, а проживающие в отеле люди не покидают территорию.



Вместе с тем, как сообщил Гегучадзе, они через час ожидают результат теста PCR врача на коронавирус, после чего будут действовать согласно рекомендациям эпидемиологов. При этом, по словам директора гостиницы, они не принимали одностороннего решения о временном приостановлении работы «check in» и «check out», а получили на это согласие отдыхающих.



По словам Гегучадзе, на данный момент в гостинице проживает до 900 человек, а тем, кто из-за сложившейся ситуации вынужден был остаться дольше запланированного, будет предоставлено бесплатное питание.





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