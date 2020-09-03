

Количество трудоустроенных граждан Грузии уменьшилось на 8%

03.09.2020 17:59





Во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот компании уменьшился на 11,5% и в общей сложности составил около 22 миллиардов лари [более 7 млрд. долларов США], сообщает Национальная служба статистики Грузии («Сакстат»).



По сведениям ведомства, уменьшился и показатель производства и составил 9,2%, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Основной игрок на рынке — крупный бизнес



За указанный период 58,8 процента оборота пришелся на крупный бизнес, 18% на средний и около 23% — на малый.



Не слишком отличается ситуация и в случае производства: 43,7% приходится на крупный бизнес, 25,7% — на средний, 30,6% — на малый.



Уменьшилось количество трудоустроенных граждан



По сведениям «Сакстата», во втором квартале официально трудоустроены 631,8 тысячи граждан. Это на 8% меньше с аналогичным периодом прошлого года. Из официально трудоустроенных 40,9% — женщины, а 59,1% — мужчины.



Самый крупный работодатель — опять крупный бизнес с 41 процентами. У среднего и малого бизнеса 22,5% и 36,1% соответственно.



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