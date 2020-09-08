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Объявлен конкурс на разработку концепции Генерального плана курорта Цхалтубо


08.09.2020   15:44


Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии вместе с муниципалитетом Цхалтубо приступают к разработке градостроительной документации для развития курорта.

По данным министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, одной из приоритетных задач муниципалитета является поддержание статуса курорта и содействие развитию туризма, планового развития прилегающих территорий.

Конкурс, который будет объявлен в два этапа, будет включать в себя подготовку концепции Генерального плана Цхалтубо и проекта Генерального плана, а также документов плана развития его центральной части.

«Уже объявлен конкурс на разработку концепции генерального плана города Цхалтубо: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=366619&lang=ge
При разработке градостроительной документации Цхалтубо необходимо комплексно проанализировать потребности устойчивого развития курорта и на их основании создать условия здоровой, безопасные и благоприятной среды, спланировать необходимые мероприятия по сохранению и развитию уникальной функционально-планировочной структуры курорта, которые должны защитить город от хаотичного, неуправляемого развития», — говорится в информации.

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