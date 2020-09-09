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Фермеры в Грузии уже сдали более 11 тысяч тонн винограда


09.09.2020   11:42


В Грузии начался сбор винограда — на сегодняшний день заводы приняли 11 тысячи тонн в основном ранних сортов, сообщает Национальное агентство вина.

На данном этапе в координационном штабе уже зарегистрировано 140 винодельческих компаний, которые будут поэтапно подключаться к процессу реализации урожая. Стоимость сданного винограда составила 10 миллионов 610 тысяч 510 лари (около 3, 4 млн долларов).

Ежедневно на заводах перерабатывают более 2 тысяч тонн винограда.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – «ркацители» и «кахури мцване».

Субсидии получат винные компании, которые закупят и переработают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составит 30 тетри на каждый килограмм.

Согласно данным агентства, сдано уже более 6 тысяч тонн «ркацители», более тонны «кахури мцване» и 2 тысячи тонн «саперави».

Координационный штаб «Ртвели 2020» расположен в Телави и работает 24 часа в сутки для активной коммуникации госорганов, предпринимателей и виноградарей.

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