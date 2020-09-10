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Министру экономики показали производство грузинского мрамора
10.09.2020 11:29
Новости-Грузия
Министр экономики Грузии Натия Турнава посетила одну из ведущих грузинских компаний в области добычи полезных ископаемых и природных камней — Geostone.
В предприятие, которое расположено в Кахетии, инвестировано почти 8 миллионов лари (2,7 миллионов лари). На нем трудоустроены 24 человека.
«Важно, что грузинский мрамор, который добывается на Лопота и обрабатывается компанией Geostone, не только поставляется на грузинский рынок, но и экспортируется в такие страны, как Австралия и Китай, где грузинский мрамор является конкурентоспособным», — сказала Турнава.
Geostone специализируется на добыче, производстве, обработке и транспортировке природного камня. Компания также владеет карьерами базальта и известняка, из которых производит высококачественную продукцию.
Философия компании заключается в развитии грузинской каменной промышленности и привлечении внимания качественных коммерческих и жилых проектов по всему миру.
Турнава призвала предпринимателей поддержать местное производство и покупать товары, изготовленные в Грузии, сообщает Минэкономики.
«Хочу призвать всех в Грузии, в первую очередь строительный бизнес, обратить особое внимание на строительные материалы грузинского производства, грузинский мрамор, базальт, другие грузинские товары и покупать местные материалы, а не импортированные», отметила Турнава.
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