Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министру экономики показали производство грузинского мрамора


10.09.2020   11:29
Новости-Грузия


Министр экономики Грузии Натия Турнава посетила одну из ведущих грузинских компаний в области добычи полезных ископаемых и природных камней — Geostone.

В предприятие, которое расположено в Кахетии, инвестировано почти 8 миллионов лари (2,7 миллионов лари). На нем трудоустроены 24 человека.

«Важно, что грузинский мрамор, который добывается на Лопота и обрабатывается компанией Geostone, не только поставляется на грузинский рынок, но и экспортируется в такие страны, как Австралия и Китай, где грузинский мрамор является конкурентоспособным», — сказала Турнава.


Geostone специализируется на добыче, производстве, обработке и транспортировке природного камня. Компания также владеет карьерами базальта и известняка, из которых производит высококачественную продукцию.

Философия компании заключается в развитии грузинской каменной промышленности и привлечении внимания качественных коммерческих и жилых проектов по всему миру.

Турнава призвала предпринимателей поддержать местное производство и покупать товары, изготовленные в Грузии, сообщает Минэкономики.

«Хочу призвать всех в Грузии, в первую очередь строительный бизнес, обратить особое внимание на строительные материалы грузинского производства, грузинский мрамор, базальт, другие грузинские товары и покупать местные материалы, а не импортированные», отметила Турнава.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна