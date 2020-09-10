

Международные эксперты помогают грузинским агрономам получать знания

10.09.2020 11:47





Для получения лучших теоретических и практических знаний в области сельского хозяйства, FAO и Европейский Союз предлагают программы стажировки молодым грузинским агрономам. Об этом сообщает интернет-портал EastFruit.



Молодые агрономы из четырех различных вузов получают практический опыт и помогают фермерам, в рамках профинансированной ЕС программы ENPARD, которая предполагает содействие развитию сельского хозяйства Грузии.



Студенты-агрономы из Ахалцихе, Батуми, Кутаиси и Тбилиси получили уникальный шанс учиться и работать на демонстрационных участках, организованных FAO в масштабах Грузии. Международные и местные эксперты FAO вместе с фермерами делятся опытом со стажёрами по вопросам климатического сельского хозяйства, комплексной борьбы с вредителями, почвозащитного земледелия и передовых методов ведения сельского хозяйства.



Несколько дней в неделю студенты проводят в фермерских хозяйствах, где производятся брокколи, кочанная капуста, листья салата, помидоры, огурцы, баклажаны и т.д. Во время сельскохозяйственного сезона молодые агрономы помогают фермерам в подготовке садов и участков, проводят фермерские Дни поля, с тем, чтобы поделиться своим опытом с соседними фермерскими хозяйствами.



«Будущее сельского хозяйства зависит от молодых специалистов, которые смогут помогать фермерам внедрением новых технологий. FAO и Евросоюз продолжат тренинги грузинских агрономов и фермеров, результатом чего станут получение улучшенного урожая и внедрение лучших сельскохозяйственных практик»,- заявил координатор проектов FAO-ЕС Хавьер Санс Алварес.



В рамках программы стажировки, FAO также сотрудничает с грузинскими частными компаниями, например, с компанией «Агромоторс». В результате этого сотрудничества специалисты компании совместно с экспертами FAO проводят теоретические и практические занятия с применением средств сельскохозяйственной механизации.



В программу тренинга будущих агрономов также подключены частные компании «Мзиани мосавали» и «Картлиси».



«В рамках программы стажировки я провела на ферме 6 месяцев и очень многому научилась как у специалистов, так и фермеров. Я получила очень серьёзные практические и теоретические знания, которые обязательно пригодятся мне в будущем»,- говорит одна из участниц программы стажёров Мери Бекаури.



Годовая программа стажёров для новых участников откроется в следующем году.



Евросоюз поддерживает развитие села и сельского хозяйства Грузии с помощью программ ENPARD. Эта поддержка основана на передовой европейской практике и направлена как на улучшение качества, стандартов и конкурентоспособности сельского хозяйства, так и улучшения жилищного фонда в сельской местности, за счёт создания новых экономических возможностей и развития местных государственно-частных партнёрств.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







