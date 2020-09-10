

Представитель Грузии второй раз избран членом совета директоров Европейской палаты

10.09.2020 16:57





Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая во второй раз избран членом совета директоров Европейской палаты.



Георгий Пертая стал вице-президентом Международной торговой палаты Шелкового пути>>



Как сообщается на сайте ТПП в Facebook, Европейская торговая палата является крупнейшей бизнес-ассоциацией в ЕС. Она охватывает 43 европейские страны, объединяет 45 ассоциированных членов и 20 миллионов предприятий, а также 1 700 региональных и местных торговых палат.



"Европейская палата - главная бизнес-ассоциация и защитник деловых интересов в Евросоюзе. Следовательно, сильные позиции грузинской Торгово-промышленной палаты означают сильные позиции грузинского бизнеса в Европейском Союзе", - сказал Георгий Пертая.



По его словам, ТПП Грузии активно сотрудничает с Европейской палатой, а также с другими членами организации в области финансирования и защиты проектов поддержки бизнеса.



"На фоне глобальной пандемии палаты приобрели особую роль, поскольку посещаемость невысока, Европалата является платформой, с помощью которой стало более обычным использование экспортных стимулов палаты", - сказал Пертая.



Торгово-промышленная палата Грузии стала членом Европейской палаты в 2000 году и, как страна, не входящая в ЕС, имеет статус аффилированного члена.





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