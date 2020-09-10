

Турнава: Экономика Грузии не выдержит повторения жестких ограничений

10.09.2020 21:00

Новости-Грузия



Правительство Грузии делает все возможное, чтобы больше не было необходимости в строгих ограничениях из-за коронавируса, потому что такого удара экономика страны больше не выдержит, заявила сегодня министр экономики Натия Турнава.



За последние трое суток в Грузии выявили рекордное для страны количество новых случаев коронавируса – три дня назад 45, накануне — 44, а сегодня – 57. Всего с начала эпидемии в феврале в стране зарегистрировано 1830 случаев заражения, а общее число выздоровевших составило 1 334 — это 73% от числа инфицированных.



Специалисты призывают не паниковать и связывают выросшие цифры с расширением тестирования и увеличившейся из-за периода отпусков мобильностью населения.



«Мы делаем все возможное, чтобы избежать крупных ограничительных мер, через которые мы уже прошли. Наша экономика, конечно, больше не выдержит такого удара. Поэтому с помощью точечных мер, а также благодаря профессионализму нашего медицинского персонала, мы надеемся пройти этот процесс относительно безболезненно», — сказала Турнава.



Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения, привела к росту дефицита бюджета почти до 8%.



Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов. Грузия получила от международных финансовых институтов денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов. C другой стороны, это привело к значительному увеличению внешнего долга страны.



В Грузии от коронавируса пострадали почти все сферы экономики, в том числе и торговля — внешнеторговый оборот с января по июль 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более шести миллиардов долларов. По предварительным данным, потери еще одного важного сектора экономики — туризма, составят около 70%.



Кризис заставил правительство пересмотреть приоритеты – власти, заявив о планах импортозамещения, разработали программу помощи сельскому хозяйству, направленную на развитие фермерских хозяйств, владеющих зарегистрированной землей. В правительстве заявляют, что надеются развить экспортный потенциал отрасли, однако для этого должна произойти индустриализация сельского хозяйства.



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