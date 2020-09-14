

Статистика: в январе-августе внешнеторговый оборот Грузии снизился на 16.7%

14.09.2020 16:35





Согласно предаврительным данным Национальной службы статистики, в январе-августе 2020 года внешний торговый оборот (без учета незадекларированной торговли) составил 7 022.8 млн долларов. Это на 16.7% меньше прошлогоднего показателя.



По данным «Сакстат», отсюда экспорт составил 2 071.4 млн долларов, (сократился на 14.7%), а импорт — 4 951.4 млн долларов (уменьшился на 17.5%).



Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-августе 2020 года составило 2 880,0 млн. долларов – это 41,0% внешнеторгового оборота.



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