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С 1 октября будут выполняться рейсы из Кутаиси в Ригу


17.09.2020   16:10


С 1 октября будут выполняться рейсы из аэропорта Кутаиси в Ригу. Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, полеты будет выполнять компания «Wizz Air».

По словам премьер-министра, на данном этапе в направлении Риги будет выполняться один рейс в неделю.





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