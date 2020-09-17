

С 1 октября будут выполняться рейсы из Кутаиси в Ригу

17.09.2020 16:10





С 1 октября будут выполняться рейсы из аэропорта Кутаиси в Ригу. Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, полеты будет выполнять компания «Wizz Air».



По словам премьер-министра, на данном этапе в направлении Риги будет выполняться один рейс в неделю.













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