

Грузия теряет инвестиции и шанс на Европейскую интеграцию - Emerging Europe

17.09.2020 17:17





«Отдаляется ли Грузия от Европейской интеграции?» - под таким заголовком опубликована статья в европейском издании «Emerging Europe». Автор статьи - бывший министр иностранных дел Болгарии Даниэль Митов.



В статье Митов вспоминает историю современной Грузии, в том числе «революцию роз» и августовскую войну 2008 года и думает, что именно до этого периода страна находилась на прогрессивном пути развития, что способствовало углублению отношений с Брюсселем. Однако сейчас, по его мнению, очевидно, что Грузия постепенно отдаляется от евро интеграции и здешняя среда также становится неблагоприятной для инвесторов.



Бывший министр иностранных дел также подчеркивает значимость глубоководного порта Анаклия и «Кавкасус онлайн» с точки зрения привлечения инвестиций. По его словам, порт Анаклия был шансом для Грузии избавиться от экономического контроля России и укрепить свою роль в качестве проводника в Европе и Азии.



Помимо Анаклии, Митов также пишет о споре между Nexol Holding и коммуникационной компанией Грузии «Кавкасус онлайн». По его словам, инвесторы больше не доверяют заключенным в Грузии соглашениям, их юридической силе и поэтому предпочитают покинуть страну. Это означает, что страна теряет зарубежных партнеров, новые рабочие места и шанс на региональную интеграцию.



Если Евросоюз увидит, что Грузия не соблюдает правовые нормы и не действует на принципах свободного рынка, отношения между Тбилиси и Брюсселем определенно остынут», - сказал Митов.



По словам бывшего министра, до сегодняшнего дня казалось, что страна движется по пути прогресса, сейчас же «будет стыдно, если Европа увидит, что политические процессы в Грузии идут за пределами развития».



Для справки: это не первый случай, когда западные СМИ открыто высказывают свое мнение о текущих политических процессах в Грузии. 26 августа Бен Ходжес заявил американскому изданию The Hill, что, если Грузия хочет демократии, она не должна препятствовать иностранным инвестициям. Ходжес, так же, как и Даниэль Митов, сосредоточил внимание на глубоководном порту Анаклия и неблагоприятной экономической среде в Грузии.





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