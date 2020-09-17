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С 1 октября авиакомпания WizzAir будет летать из Кутаиси в Ригу - премьер
17.09.2020 18:17
С 1 октября из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели можно будет отправиться в Ригу, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня на заседании правительства.
В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила регулярное авиасообщение по всем направлениям. Недавно ограниечние на авиасообщение было в очередной раз продлено до 1 ноября. Исключением являются только те прямые международные рейсы, которые осуществляются по трем направлениям из Тбилиси – Мюнхен, Париж и Рига.
«Сегодня мы решили открыть прямой рейс из Кутаиси в Ригу с 1 октября. Это будет авиакомпания Wizzаir. Пока это будет не очень смелым решением — это будет всего один рейс в неделю, но это прямая тенденция делать все разумно и осторожно, чтобы экономика расшевелилась еще быстрее», — сказал Гахария.
Премьер отметил, что правительство продолжит осторожно и последовательно открывать воздушное пространство с учетом эпидемиологической ситуации, а также экономических интересов.
Гахария еще раз подчеркнул, что в Грузии больше не будут вводить строгих ограничений и закрытий в связи с коронавирусом.
«Это могут быть локальные ограничения, но больше не повторятся серьезные системные ограничения, которыми мы снизили мобильность на первом этапе. На сегодняшний день приоритетом является восстановление экономики страны, ее скорость и здоровье граждан», отметил Гахария.
Согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат» спад экономики за семь месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составил 5,8%. В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.
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