

Премьер Грузии объяснил падение лари эмоциями и ожиданиями

27.09.2020 11:56





У правительства и Национального банка Грузии существует достаточно ресурсов для быстрого восстановления экономики страны и последующей стабилизации курса лари. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Только с начала сентября лари упал по отношению к доллару уже на 6,3%. Сейчас 1 доллар стоит 3,3332 лари.



Гахария считает, что на курс грузинской национальной валюты влияют не только экономические факторы. По его мнению, несмотря на глобальный кризис, сейчас «Грузия находится в более-менее нормальных макроэкономических параметрах».



«В нашей стране курс лари обусловлен и социальными факторами. Мы это прекрасно понимаем, мы это осознаем. Конечно же, сегодня лари слишком обесценился. Все хорошо должны понимать, что макроэкономических показателей для текущей отметки обменного курса лари не существует», — заявил премьер журналистам.



Он добавил, что на финансовых рынках «многое зависит от эмоций и ожиданий». В этой связи Гахария напомнил о росте инфицированных коронавирусом в Грузии и приближении парламентских выборов.



«Соответственно, все должны учесть это», — сказал он.



При этом Гахария указал, что в начале лета, когда в стране наблюдалась первая волна заболеваемости коронавирусом, курс лари тоже был сильно обесценен, «однако впоследствии вернулся к нормальному значению».



«Хочу заверить, что сегодня у правительства Грузии и Национального банка есть больше ресурсов, чем необходимо для того, чтобы начать быстрое восстановление нашей экономики, что быстро окажет прямое влияние на курс лари», — заключил премьер.



Чтобы стабилизировать валютный рынок за последние шесть месяцев Национальный банк Грузии провел уже 14 аукционов, на которых продано было более 400 миллионов долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 за 1 доллар.



Колебания лари моментально повлияли на цены. Так, например, сегодня в Грузии в очередной раз подорожали бензин и дизельное топливо. За последние два месяца цены на нефтепродукты в среднем выросли на 40-50 тетри.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





