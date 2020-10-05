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Министр экономики Грузии обсудила вопрос свободной торговли с замминистра торговли США
05.10.2020 11:14
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава провела онлайн-встречу с заместителем министра торговли США Джозефом Семсаром.
«Во время онлайн-встречи было отмечено, что США являются основным стратегическим партнером и союзником Грузии, а их помощь для Грузии и проекты на протяжении многих лет внесли огромный вклад на пути демократического развития Грузии и формирования в виде свободной рыночной экономики», — говорится в заявлении министерства экономики.
По словам министра, на встрече обсуждалась важность заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами. Было отмечено, что по инициативе грузинской стороны было проведено исследование, согласно которому заключение соглашения о свободной торговле между Грузией и США будет выгодно обеим странам.
«Есть специальный формат, в рамках которого возможен дальнейший диалог и переговоры о будущем соглашении. Это была наша просьба, которая была воспринята весьма позитивно, чтобы ускорить и активировать этот процесс, несмотря на глобальную пандемию», — заявила Натия Турнава.
По ее словам, что Соглашение о свободной торговле между США и Грузией будет сочетанием политических и экономических интересов, а также явным сигналом роста экономических интересов США в регионе, что будет способствовать евроатлантическим интеграционным устремлениям и экономическому развитию Грузии, включая потребности в диверсификации торговли.
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