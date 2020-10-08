

Банки готовы отсрочить кредиты семейным гостиницам - Турнава

08.10.2020 13:58





По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, если у представителей семейных гостиниц будет желание реструктурировать кредиты и они обратятся к банкам, коммерческие банки готовы снова отсрочить кредиты.



Об этом она сообщил журналистам после заседания правительства.



«Вчера мы с коллегами встретились с представителями банковского сектора и менеджмента высокого ранга. Мы говорили о возможности вновь реструктуризировать кредиты туристическому сектору. Я рада, что банки выразили готовность, разумеется, с учетом каждого конкретного случая. В целом есть готовность к тому, что, если к ним обратятся небольшие, средней величины семейные гостиницы, независимо от размера, банки готовы вновь рассмотреть реструктуризацию кредитов», - сказала Натия Турнава.



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