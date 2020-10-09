

Первый маршрутный поезд Maersk из Китая прибыл в Грузию

09.10.2020 22:06





В рамках межконтинентальных железнодорожных перевозок группы Maersk был запущен сервис, соединяющий Китай и Грузию, для доставки импортных грузов из Азии в Грузию. Как сообщила пресс-служба Maersk, в Тбилиси прибыл первый состав из Сианя (провинция Шэньси, Китай). Таким образом было открыто новое железнодорожное сообщение, которое станет дополнением к действующим морским сервисам Maersk, ориентированным на три закавказские республики (Грузия, Армения, Азербайджан).



Как отметил Ираклий Данелия, коммерческий представитель компании A.P. Moller - Maersk в Грузии, этот сервис в рамках межконтинентальных железнодорожных перевозк организован специально для грузинских клиентов.



«В дальнейшем будут разработаны возможности для маршрутных поездов для всего Кавказского региона», - сказал региональный представитель компании.



Помимо обеспечения еще одного транспортного сообщения между Азией и Европой, дальнейшее расширение данного продукта датской транспортно-логистической группы также усилит роль Грузии в развитии «Нового шелкового пути».



Китайский город Сиань традиционно был отправной точкой древнего Шелкового пути, сухопутных грузовых маршрутов, соединяющих Восток и Запад на протяжении более тысячи лет.



Первый маршрутный поезд из Китая в Грузию отправился из Сианя 10 сентября 2020 года и прибыл в Тбилиси 4 октября. Поезд доставил в столицу Грузии 41 контейнер с грузами.



A.P. Moller-Maersk является крупнейшей международной группой компаний, которые работают в более чем 130 странах мира. Численность сотрудников группы превышает 88 тыс. человек. В группу входит самый крупный линейный контейнерный перевозчик Maersk Line. Группа осуществляет свою деятельность в различных бизнес-сегментах: морских контейнерных перевозках, логистике, а также в нефтегазовой отрасли. A.P. Moller-Maersk имеет пять основных подразделений: Maersk Line, APM Terminals, Maersk Oil, Maersk Drilling и APM Shipping Services (объединяющая четыре бизнес-подразделения Maersk Supply Service, Svitzer, Maersk Tankers и Damco).



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