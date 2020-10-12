|
|
|
С сегодняшнего дня проект госбюджета Грузии на 2021 год будет рассматриваться в формате парламентских фракций
12.10.2020 11:07
С 12 октября рассмотрение проекта государственного бюджета Грузии на 2021 год продолжится в формате парламентских фракций.
Представленный правительством проект сегодня обсудят оппозиционные фракции – «Национальное движение» и «Европейская Грузия».
Финансовый документ представит оппозиционным депутатам заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
Госбюджет 2021 года спалнирован с учетом 5%-ного экономического роста.
Согласно представленному проекту, в общей сложности расходная часть бюджета составляет 17 млрд 71 млн лари, что приблизительно на 1 млрд 150 млн лари превышает уточненный план 2020 года.
Самым расходным ведомством является Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, поэтому основные средства аккумулированы именно в это министерстве.
Для Министерства регионального развития и инфраструктуры предполагается 2 млрд 421 млн лари; для Министерства спорта, науки, культуры и спорта – 1 млрд 738 лари.
Для Министерства экономики и устойчивого развития предусмотрено 356 млн лари; для Минобороны – 900 млн лари; а для МВД – 790 млн лари.
Что касается финансирования Минфина, в этом году оно составляет 156 млн лари и эта же сумма предполагается для этого ведомтсва и в следующем году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна