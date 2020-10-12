

С сегодняшнего дня проект госбюджета Грузии на 2021 год будет рассматриваться в формате парламентских фракций

12.10.2020 11:07





С 12 октября рассмотрение проекта государственного бюджета Грузии на 2021 год продолжится в формате парламентских фракций.



Представленный правительством проект сегодня обсудят оппозиционные фракции – «Национальное движение» и «Европейская Грузия».

Финансовый документ представит оппозиционным депутатам заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.



Госбюджет 2021 года спалнирован с учетом 5%-ного экономического роста.



Согласно представленному проекту, в общей сложности расходная часть бюджета составляет 17 млрд 71 млн лари, что приблизительно на 1 млрд 150 млн лари превышает уточненный план 2020 года.



Самым расходным ведомством является Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, поэтому основные средства аккумулированы именно в это министерстве.



Для Министерства регионального развития и инфраструктуры предполагается 2 млрд 421 млн лари; для Министерства спорта, науки, культуры и спорта – 1 млрд 738 лари.



Для Министерства экономики и устойчивого развития предусмотрено 356 млн лари; для Минобороны – 900 млн лари; а для МВД – 790 млн лари.

Что касается финансирования Минфина, в этом году оно составляет 156 млн лари и эта же сумма предполагается для этого ведомтсва и в следующем году.









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