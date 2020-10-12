

ЕНД отказалось обсуждать проект госбюджета на 2021 год

12.10.2020 14:50





Парламентская фракция партии «Единое национальное движение» отказалась обсуждать проект госбюджета на 2021 год во фракционном формате.



Объясняя эту позицию журналистам председатель фракции Роман Гоциридзе заявил, что «документ не отвечает проблемам в стране и нет смысла его обсуждать».



Правительство Грузии 2 октября внесло в парламент проект государственного бюджета страны на 2021 год.



Согласно графику рассмотрения документа в парламентских комитетах, законопроект будет возвращен правительству на доработку с учетом замечаний и рекомендаций депутатов 20 октября. Доработанный бюджет вернется в парламент в ноябре и должен быть утвержден до конца текущего года уже новым составом законодательного органа.



Гоциридзе считает, что все обещания «Грузинской мечты» в представленном бюджете «разоблачены» и документ основан на конкретных цифрах, которые «буквально вопят о том, что страна с таким бюджетом будет постоянно бедствовать, цены будут расти, лари падать, а большая часть бюджета будет потрачена на бизнес, связанный с властью».



«Этого бюджета не будет к следующему году: правительство сменится, будет новый бюджет, бюджет, который установит экономическую стабильность в стране. Нет смысла обсуждать этот бюджет. Мы направим бюджетные замечания в финансово-бюджетный комитет 16 октября. Мы не будем сегодня участвовать в обсуждении, потому что их бюджет — это полуфабрикат. Он даже не покрывает расходы на здравоохранение», — сказал Гоциридзе.



По словам председателя фракции, в «ЕНД» ждут развития процессов, связанных с пандемией, так как ситуация приближается к катастрофическим показателям – в день по 500 новых инфицированных, несколько летальных исходов.



Гоциридзе считает, что первые пять миллиардов госбюджет должен был выделить на сферу здравоохранения и укрепления экономики.



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