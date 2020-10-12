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Около 100 тысяч человек в Грузии потеряли источник дохода из-за пандемии
12.10.2020 19:23
Около 100 тысяч человек в Грузии потеряли источник дохода из-за пандемии коронавируса, заявил сегодня заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.
На антикризисный план правительства по борьбе с кризисом, вызванном пандемией, выделено 3,5 миллионов лари. Граждане, потерявшие работу или находящиеся в неоплачиваемом отпуске, получили за шесть месяцев 1200 лари (около 400 долларов) в качестве помощи. На антикризисный бюджет предусмотрено 3,5 млрд лари.
Кроме того, люди, занятые в неформальном секторе, или самозанятые лица получили единовременную помощь в размере 300 лари, если они смогли обосновать заявление о потере работы — бюджет этой программы составляет 75 миллионов лари.
Какауридзе отметил, что увеличивается число бенефициаров, имеющих право на получение государственной поддержки в размере 300 лари за счет самозанятости.
Правительство Грузии также выплачивает компенсацию людям, потерявшим работу в отпуске по причине беременности, родов, ухода за детьми или усыновления ребенка в условиях кризиса с коронавирусом. Какауридзе отметил, что эти люди также получают 200 лари в месяц в течение шести месяцев.
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