Из Грузии выдворены 98 иностранных граждан

03.03.2026 11:51





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в последние дни выдворили из Грузии 98 граждан иностранных государств.



По сообщению МВД, в результате проведённых комплексных мероприятий из страны были выдворены в общей сложности 98 граждан Китая, Турции, Туркменистана, Индии, Египта, России, Пакистана, Азербайджана, Иордании, Германии, Нигерии, Ирака, Бангладеш, Узбекистана, Вьетнама, Кении и Конго.



«В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну. Следует отметить, что в январе 2026 года из Грузии были выдворены 232 иностранных гражданина, а по статистическим данным за прошлый месяц в результате комплексных мероприятий Департамента миграции из страны были выдворены 312 нелегально находившихся иностранцев. Таким образом, по итогам всего двух месяцев текущего года общее число выдворенных иностранных граждан составило 544 человека.



Полученный статистический показатель означает рост на 346% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает показатель аналогичного периода 2025 года в 4,5 раза.



Также следует отметить, что на основании законодательных изменений, осуществлённых в прошлом году, ужесточение правового регулирования и интенсивные мероприятия миграционного контроля в сфере борьбы с незаконной миграцией приобрели превентивный характер, что привело к добровольному выезду из страны части нелегально находившихся в Грузии иностранцев.



По совокупным данным за январь–февраль текущего года страну покинули 1306 иностранцев, нарушивших сроки законного пребывания в стране. В соответствии со статьёй 191 Кодекса об административных правонарушениях им был назначен штраф в размере от 1 000 до 3 000 лари, а также дополнительно запрещён въезд в страну сроком от одного до трёх лет», — говорится в информации МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





