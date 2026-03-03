Сотрудники, уволенные из Тбилисского театра оперы и балета, выиграли суд

Сотрудники, уволенные из Тбилисского театра оперы и балета, выиграли суд против театра, его руководителя Бадри Маисурадзе и Теи Цулукиани, которая в то время занимала пост министра культуры и спорта. Об этом сообщает профсоюз работников науки, образования и культуры SEC Workers Union.



«Суд признал незаконным увольнение Гоча Кокашвили, Эдгара Османова и Гиви Хизанишвили из Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З. Палиашвили в связи с их забастовкой и обязал театр выплатить компенсацию и возместить вынужденные потери в пользу сотрудников.



Напомним, в 2023 году, после 21-дневной медиации, часть технического персонала Тбилисского театра оперы и балета объявила забастовку. Забастовка была вызвана требованием повышения зарплаты и восстановления на работе двух уволенных сотрудников.

По их словам, несмотря на увеличение интенсивности и сложности объема работы в театре, зарплата сотрудников мизерная и с годами не повышалась и составляла около 500₾(~$184). Они требовали 100% повышения зарплаты



Позже стало известно, что по приказу художественного руководителя театра Бадри Маисурадзе 17 сотрудников, участвовавших в забастовке, были уволены, а на их места приняли сотрудников, которые выполняли те же функции, что и бастующие.



«Напомним, что уже около 50 судебных процессов выиграли люди, незаконно и репрессивно уволенные из системы Министерства культуры, в том числе против министерства Теа Цулукиани.



Профсоюз считает, что все организаторы и участники этой «чистки» должны понести ответственность за совершённые нарушения закона, а их имена должны быть известны обществу, чтобы в будущем мы были защищены от подобной несправедливости.



Впереди ещё много исков», — говорится в заявлении профсоюза.





