Ассоциация работодателей о новом законе в отношении трудовых мигрантов/иностранцев

03.03.2026 13:03





Ассоциация работодателей комментирует новый закон в отношении трудовых мигрантов/иностранцев, который вступил в силу 1 марта.



Согласно новым правилам, трудоустройство и самозанятость иностранных граждан в Грузии будут возможны только на основании разрешения, которое выдаёт Государственное агентство содействия занятости.



Юрист Ассоциации работодателей Вахтанг Шургаиа отмечает, что новая регуляция связана с существенной финансовой нагрузкой для бизнеса, сообщает BM.ge.

По его словам, это не разовый платёж, поскольку разрешение необходимо продлевать ежегодно.



Он сообщает, что иностранная рабочая сила наиболее широко используется в инфраструктурных проектах, на крупных предприятиях и в текстильной промышленности, где для покрытия сезонного и пикового спроса часто неизбежно привлечение работников из-за рубежа.



«Это не единовременные расходы для компаний. Во многих случаях речь идёт о группах по 100–300 человек, особенно в строительстве. У одной из наших компаний-членов 1500 сотрудников, поэтому общая сумма получается значительной. Разрешение выдаётся максимум на один год, и каждое продление — это дополнительные расходы. Кроме того, затраты связаны и с обращением в консульства. Грузия не располагает широкой сетью консульств по всему миру, зачастую в стране имеется лишь одно консульство, и даже поездка туда влечёт дополнительные логистические издержки для работника», — заявил Шургаиа.



На прошлой неделе ситуацию прокомментировал министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, сообщает BM.ge. По его словам, установленная плата — 200 лари за стандартную услугу и 400 лари за ускоренную, носит символический характер по сравнению с масштабами бизнеса и не окажет негативного влияния на развитие сектора 💅





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





