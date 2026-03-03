Начато расследование в связи с пожаром в головном офисе «Либерти Банка»

Сотрудники Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел начали расследование пожара, вспыхнувшего в здании штаб-квартиры «Либерти Банк» на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, по статье 187 Уголовного кодекса, касающейся повреждения или уничтожения чужого имущества.



В Центр управления общественной безопасностью № 112 поздно вечером поступило сообщение о пожаре. Сразу после получения сообщения на место прибыли пожарные из Службы управления чрезвычайными ситуациями и начали активные работы по тушению пожара. На место происшествия были также мобилизованы другие соответствующие подразделения Министерства внутренних дел.



Существовала угроза распространения огня на другие помещения, однако пожарным удалось вовремя потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал.



По информации, полученной сотрудниками правоохранительных органов, на одном из этажей здания «Либерти Банк» проводились ремонтные работы, в которых использовался сварочный аппарат. Предположительно, искры от сварочного аппарата стали причиной пожара, который распространился на другие этажи.



Сотрудники правоохрательных органов проводят оперативно-следственные мероприятия в различных направлениях.



Они рассматривают все возможные версии пожара.



Принимаются соответствующие меры для установления точной причины пожара, назначена экспертиза.





