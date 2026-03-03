|
|
|
На КПП «Садахло» изъято 125 литров жидкого метамфетамина — задержан гражданин Ирана
03.03.2026 11:57
По данным Министерства внутренних дел Грузии, сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввезти в Грузию особо крупную партию наркотиков. Министерство сообщило, что было изъято 125 литров жидкости, содержащей наркотическое вещество «метамфетамин».
По данным МВД, сотрудники Центрального уголовного полицейского управления и Таможенного управления Налоговой службы Министерства финансов Грузии задержали гражданина Ирана на территории пограничного пункта пропуска «Садахло».
По данным министерства, наркотик был спрятан в автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательный осмотр автомобиля, которым управлял обвиняемый, и изъяли 125 литров жидкости, которая была обнаружена в дополнительном топливном баке.
Расследование ведется по статьям 260 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств) и 262 (незаконный ввоз наркотических средств в Грузию) Уголовного кодекса Грузии.
Эти статьи, в зависимости от тяжести преступления, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна