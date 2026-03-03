На КПП «Садахло» изъято 125 литров жидкого метамфетамина — задержан гражданин Ирана

По данным Министерства внутренних дел Грузии, сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввезти в Грузию особо крупную партию наркотиков. Министерство сообщило, что было изъято 125 литров жидкости, содержащей наркотическое вещество «метамфетамин».



По данным МВД, сотрудники Центрального уголовного полицейского управления и Таможенного управления Налоговой службы Министерства финансов Грузии задержали гражданина Ирана на территории пограничного пункта пропуска «Садахло».



По данным министерства, наркотик был спрятан в автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательный осмотр автомобиля, которым управлял обвиняемый, и изъяли 125 литров жидкости, которая была обнаружена в дополнительном топливном баке.



Расследование ведется по статьям 260 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств) и 262 (незаконный ввоз наркотических средств в Грузию) Уголовного кодекса Грузии.



Эти статьи, в зависимости от тяжести преступления, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.







