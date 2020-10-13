

Гахария: Мы должны сделать все, чтобы быстро выйти из экономического кризиса

13.10.2020 14:53





Этническое разнообразие нашей страны, конечно, наша сила. Этническое разнообразие нашего региона — Кавказа — наша сила, нам в Грузии всегда удавалось и в будущем мы так и продолжим, чтобы мы все вместе работали в мирной обстановке, мирно на благо этой страны, чтобы наша страна была еще сильнее, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в Ахалкалаки на представлении кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в Ахалкалаки и Ниноцминда Самвела Манукяна.



Премьер-министр подчеркнул, что главная цель правительства — достойные рабочие мест для граждан Грузии, чтобы они могли кормить свои достойные семьи достойным трудом.



«Это самое важное, и в течение ближайших четырех лет мы должны сделать все, чтобы быстро выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, который является глобальным. Мы идем довольно хорошо, мы должны соблюдать правила и делать все возможное, чтобы восстановить рабочие места как можно быстрее. Для этого нам нужна победа, и эта победа нам нужна 31 октября. Эта победа — не только победа «Грузинской мечты», это будет победа всей Грузии, это будет победа Ахалкалаки, и это будет победа нашего общего, мирного, успешного будущего», — заявил Георгий Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





