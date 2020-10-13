

За девять месяцев экспорт упал на 12%, импорт — на 16%

13.10.2020 17:17





За девять месяцев 2020 года экспорт упал на 12%, а импорт — на 16%. Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.



Согласно этим данным, в январе-сентябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Из них экспорт составил 2,4 миллиарда долларов (снижение на 12,1%), а импорт — 5,7 миллиарда долларов (снижение на 15,9%).



Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2020 года составило 3,3 миллиарда долларов и 40,8% от внешнеторгового оборота.



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