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За девять месяцев экспорт упал на 12%, импорт — на 16%
13.10.2020 17:17
За девять месяцев 2020 года экспорт упал на 12%, а импорт — на 16%. Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.
Согласно этим данным, в январе-сентябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них экспорт составил 2,4 миллиарда долларов (снижение на 12,1%), а импорт — 5,7 миллиарда долларов (снижение на 15,9%).
Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2020 года составило 3,3 миллиарда долларов и 40,8% от внешнеторгового оборота.
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