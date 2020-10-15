

С ноября планируется возобновить прямые рейсы из аэропортов Тбилиси и Кутаиси в Европу

15.10.2020 15:54





С ноября планируется возобновить прямые рейсы из аэропортов Тбилиси и Кутаиси в направлении Европы, — об этом после заседания правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По информации премьер-министра, с конца октября к уже существующим рейсам планируется добавить полеты.



«После того, как мы приняли решение постепенно восстанавливать авиасообщение с ноября, но осторожно, первым шагом будет добавление рейсов к уже существующим к концу октября. Это — в направлении Франции, Парижа и Мюнхена, первым шагом будет добавление рейсов в эти направления, что, помимо предоставления нашим гражданам возможности перемещаться по Европе, также даст экономике немного больше кислорода и поможет нам легче доставить наблюдателей в страну. В то же время в ноябре постепенно, но осторожно будут открыты прямые рейсы в Европу как из Тбилиси, так и из Кутаиси. Мы делаем это для того, чтобы нашим гражданам было легче найти работу за счет экономической активности», — заявил Гахария.



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