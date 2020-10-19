

Национальная служба статистики - Китай был крупнейшей страной-экспортером Грузии в январе-сентябре, а Турция была крупнейшим импортером

19.10.2020 12:47





В январе-сентябре доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем экспорте Грузии составила 76,9 процента. Национальная служба статистики публикует предварительные данные о внешней торговле Грузии.



Национальной службы статистики, первое место в тройке крупнейших экспортеров с 355,3 млн. долларов США занимает Китай, на втором месте — Азербайджан — 327,9 миллиона долларов, а на третьем — Россия — 308,6 млн. долларов США.



При этом, по предварительным данным, в январе-сентябре доля десяти крупнейших стран-импортеров в общем импорте Грузии составила 69,8 процента. В тройку лидеров вошли: Турция — 981,6 миллиона долларов США, Россия — 626,0 млн. долларов США и Китай — 509,6 млн. долларов США.



По предварительным данным Национальной службы статистики, в январе-сентябре текущего года доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 70,4 процента. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются Турция — 1 124,4 миллиона долларов США, Россия — 934,6 миллиона долларов США и Китай — 864,9 млн. долларов США.



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