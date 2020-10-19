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С 20 октября в Батуми будут ездить электроавтобусы
19.10.2020 12:59
С 20 октября в Батуми начнут ездить электроавтобусы. Как говорят в пресс-службе мэрии города, автомобили уже протестированы и будут обслуживать граждан на 13-й и 14-й маршрутной линии [улицы Чавчавадзе, Лермонтова и Багратиони].
Автобусы адаптированы для граждан с ограниченными возможностями. В салоне установлены видеокамеры, звуковая система, кондиционер и система отопления. Автобус может проезжать без зарядки 25 километров. Заряжать его будут на последней остановке.
В мэрии города сообщают, что Батуми — первый город Грузии, в котором будут электроавтобусы. На их закупку Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил международный тендер. Потрачено 3 млн. 777 тысяч евро.
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