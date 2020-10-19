

С 20 октября в Батуми будут ездить электроавтобусы

19.10.2020 12:59





С 20 октября в Батуми начнут ездить электроавтобусы. Как говорят в пресс-службе мэрии города, автомобили уже протестированы и будут обслуживать граждан на 13-й и 14-й маршрутной линии [улицы Чавчавадзе, Лермонтова и Багратиони].



Автобусы адаптированы для граждан с ограниченными возможностями. В салоне установлены видеокамеры, звуковая система, кондиционер и система отопления. Автобус может проезжать без зарядки 25 километров. Заряжать его будут на последней остановке.



В мэрии города сообщают, что Батуми — первый город Грузии, в котором будут электроавтобусы. На их закупку Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил международный тендер. Потрачено 3 млн. 777 тысяч евро.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





