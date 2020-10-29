

Азиатский банк развития утвердил Грузии кредит в $200 млн для восстановления экономики

29.10.2020 15:44





Азиатский банк развития (AБР) утвердил кредит в размере 200 миллионов долларов, чтобы способствовать восстановлению экономики Грузии после нанесенного пандемией ущерба, путем решения проблем в системе управления государственными финансами и вызовов в системе социального обеспечения страны. Информацию распространяет Азиатский банк развития.



Программа поддержки финансовой устойчивости и социального обеспечения является частью комплексного и интегрированного пакета помощи АБР, направленного на смягчение ущерба, нанесенного пандемией здравоохранению, социальной защите и экономике в Грузии.



Программа поможет пожилым людям, которые особенно уязвимы к последствиям Covid-19.



По словам младшего специалиста АБР Рожерио де Алмейда Виейры де Сам, «шаги, предпринятые в рамках программы, имеют решающее значение для смягчения экономического воздействия Covid-19 и поддержания макроэкономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также для защиты жизнеспособности населения, наиболее пострадавшего от кризиса».



АБР подчеркивает, что в то время, когда система общественного здравоохранения Грузии по большей мере эффективно справляется со сдерживанием распространения Covid-19, пандемия оказала значительное влияние на экономику, вызвав значительное замедление темпов роста туризма и прямых иностранных инвестиций.



Пандемия также спровоцировала крупный финансовый разрыв, поскольку правительственные антикризисные меры увеличили государственные расходы, а налоговые поступления снизились.



Программа АБР направлена на усиление государственного управления фискальными рисками и углубление внутренних рынков государственных ценных бумаг с целью сокращения государственного долга в иностранной валюте. Это поможет снизить потребность в рефинансировании и валютных рисках, что является препятствием для макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность является предпосылкой для восстановления экономики.



АБР стремится внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатского и Тихоокеанского региона. В то же время финансовая организация продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.



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