

В Грузии правительство оплатит коммунальные услуги за четыре месяца

29.10.2020 15:45

Новости-Грузия



Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца, заявил премьер-министр Георгий Гахария сегодня на заседании правительства в четверг.



Коммунальные услуги оплатят физическим лицам за четыре месяца — ноябрь, декабрь, январь и февраль. Это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.



Премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такого рода помощи, могут с сегодняшнего дня от нее отказаться и подать соответствующее заявление.



«Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяцы, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан», сказал Гахария.



Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона, и в среднем государство выделит 17 миллионов лари (5,3 миллиона долларов) на оплату коммунальных услуг этих граждан.



Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов).



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