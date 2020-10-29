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Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 30%
29.10.2020 15:57
В январе-сентябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 160,1 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 48,6 млн долларов США.
Об этом сообщили грузинскому бюро Report в Национальном статистическом управлении страны.
По данным, это на 30,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период Грузия закупила у Азербайджана 1 154,3 млн кубометров природного газа. Это на 4,7% меньше, чем годом ранее.
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