|
|
Как партии будут решать проблему дорогих кредитов в Грузии?
29.10.2020 20:39
31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. У большинства граждан Грузии есть задолженности перед банками. Особенно тяжело приходится пенсионерам, которым выдают кредиты под 35-40 процентов.
Тем не менее, в предвыборных программах партий, пути уменьшения процентных ставок не указаны. Большинство политиков, видимо, вовсе не задумывались над этом вопросом, а некоторые считают, что рынок сам сформирует решение проблемы.
В правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили не пожелали говорить с нам об этой теме. Позиции других партий таковы:
План «Единого национального движения» (ЕНД)
На вопросы журналиста Batumelebi отвечал Леван Варшаломидзе — один из лидеров партии и кандидат в мажоритарные депутаты от Батуми. Решение проблемы он видит в инвестициях:
«Для уменьшения процентных ставок нужны инвестиции. Также, должна вырасти конкуренция в банковском секторе. Но без инвестиций проценты вниз не пойдут», — считает политик.
Варшаломидзе заверил, что с первого ноября будут решены все проблемы, беспокоящие население. Но, на вопрос как именно, ответил, что сейчас не может сказать об этом конкретно.
Стратегия «Лело»
В партии банкира Мамуки Хазарадзе на наши вопросы ответил Гигла Микаутадзе — 11-й номер в партийном списке и кандидат в мажоритарные депутаты от тбилисского округа Глдани (густонаселенный пригород столицы).
По его словам, «процентные ставки определяются разными факторами, а не диктатом конкретного банка». Политик уверен, что в условиях конкуренции «банкам придется сделать кредиты дешевле».
В числе путей для уменьшения процентной ставки Микаутадзе называет нормальную бизнес-климат и приток инвестиций. По его предположению, в таких условиях кредиты в [национальной валюте] лари должны стать дешевле на 3-4 процента.
Европейская Грузия «не будет Робин Гудом»
По словам одного из лидеров партии Серги Капанадзе, «Еврогрузы» не прибегают к популизму и не обещают снижение процентной ставки.
«Уменьшение процентной ставки искусственным вмешательством — не выход. Это вовсе недопустимо, нигде так делать нельзя», — считает Капанадзе.
Выходов, по его мнению, несколько — «Оставлять людям больше денег и снизить налоги, дерегулировать деятельность банков и допустить конкуренцию [между ними]».
По заверению политика, план «Европейской Грузии» позволит «снизить процентную ставку как минимум на одну треть».
Что будет делать АПГ?
Гоча Тевдорадзе — третий в партийном списке партии «Альянс патриотов Грузии» (АПГ). По его обещанию, процентную ставку будет определять Национальный [центральный] банк Грузии и она составит четыре процента. Решением вопроса «АПГ» в данном случае считает государственные регуляции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна