

Как партии будут решать проблему дорогих кредитов в Грузии?

29.10.2020 20:39





31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. У большинства граждан Грузии есть задолженности перед банками. Особенно тяжело приходится пенсионерам, которым выдают кредиты под 35-40 процентов.



Тем не менее, в предвыборных программах партий, пути уменьшения процентных ставок не указаны. Большинство политиков, видимо, вовсе не задумывались над этом вопросом, а некоторые считают, что рынок сам сформирует решение проблемы.



В правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили не пожелали говорить с нам об этой теме. Позиции других партий таковы:



План «Единого национального движения» (ЕНД)



На вопросы журналиста Batumelebi отвечал Леван Варшаломидзе — один из лидеров партии и кандидат в мажоритарные депутаты от Батуми. Решение проблемы он видит в инвестициях:



«Для уменьшения процентных ставок нужны инвестиции. Также, должна вырасти конкуренция в банковском секторе. Но без инвестиций проценты вниз не пойдут», — считает политик.



Варшаломидзе заверил, что с первого ноября будут решены все проблемы, беспокоящие население. Но, на вопрос как именно, ответил, что сейчас не может сказать об этом конкретно.



Стратегия «Лело»



В партии банкира Мамуки Хазарадзе на наши вопросы ответил Гигла Микаутадзе — 11-й номер в партийном списке и кандидат в мажоритарные депутаты от тбилисского округа Глдани (густонаселенный пригород столицы).



По его словам, «процентные ставки определяются разными факторами, а не диктатом конкретного банка». Политик уверен, что в условиях конкуренции «банкам придется сделать кредиты дешевле».



В числе путей для уменьшения процентной ставки Микаутадзе называет нормальную бизнес-климат и приток инвестиций. По его предположению, в таких условиях кредиты в [национальной валюте] лари должны стать дешевле на 3-4 процента.



Европейская Грузия «не будет Робин Гудом»



По словам одного из лидеров партии Серги Капанадзе, «Еврогрузы» не прибегают к популизму и не обещают снижение процентной ставки.



«Уменьшение процентной ставки искусственным вмешательством — не выход. Это вовсе недопустимо, нигде так делать нельзя», — считает Капанадзе.



Выходов, по его мнению, несколько — «Оставлять людям больше денег и снизить налоги, дерегулировать деятельность банков и допустить конкуренцию [между ними]».



По заверению политика, план «Европейской Грузии» позволит «снизить процентную ставку как минимум на одну треть».



Что будет делать АПГ?



Гоча Тевдорадзе — третий в партийном списке партии «Альянс патриотов Грузии» (АПГ). По его обещанию, процентную ставку будет определять Национальный [центральный] банк Грузии и она составит четыре процента. Решением вопроса «АПГ» в данном случае считает государственные регуляции.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





