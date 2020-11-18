

В Армении планируется строительство ЛЭП из села Ддмашен до границы Грузии

18.11.2020 21:13





Парламент Армении ратифицировал соглашение о продлении кредитного соглашения с немецким банком KfW, которое предусматривает строительство ЛЭП от села Ддмашен до границы с Грузией.



По словам, замминистра территориального управления и инфраструктур Акопа Варданяна соглашение предусматривает выдачу кредита в размере 75 млн. евро. Именно на эти средства будет осуществлено строительство подстанции в Ддмашене и трансформаторной станции в Айруме, что позволит армянской энергосистеме одновременно работать с Ираном, Грузией и Россией. Он напомнил, что идут строительные работы третьей ЛЭП с Ираном, а без станции Ддмашена ее запуск станет невозможным.



"Это в первую очередь вопрос безопасности, поскольку наша энергосистема сейчас синхронно работает только с Ираном, и любые потрясения могут привести к тяжелым последствиям. Кроме этого, предоставляется возможность либерализовать рынок. У нас есть обязательство интегрироваться в энергетический рынок ЕАЭС, а без данного проекта – это невозможно", – отметил Варданян.

Замминистра напомнил, что если соглашение не будет продлено до 30 ноября, то KfW наложит на армянскую сторону штраф в размере 16 млн. евро.



Напомним, меморандум о четырехсторннем энергетическом коридоре подписали министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии в апреле 2016 года в Ереване.



Армянская сторона уже завершила переговоры с кредитором проекта, государственным германским банком KfW. В общих чертах уже определены траектория линии и подстанции для нее. Стоимость проекта оценивается в 188 миллионов евро, а сроки – 3-4 года. За 3 года должны завершить строительство подстанции и линии, а вставка постоянного тока потребует 4-х лет работы (естественно, строить их будут не по очереди, а одновременно).



Линия в 400 киловольт должна связать Армению с Ираном в 2021-м, а с Грузией – в 2024-25 годах. Тогда страны смогут свободно торговать электроэнергией.



Начала строительства в Армении ждут и грузинские соседи, потому что похожий проект KfW финансирует и там. Между Грузией и Россией уже действует одна ЛЭП в 500 кВ (Кавкасиони), в сторону Карачаево-Черкесии. Теперь на немецкий кредит будет построена вторая 500-киловольтовая ЛЭП – в сторону Северной Осетии. Она и продолжит 400-киловольтовую линию из Армении, поэтому чтобы ее начать, в Грузии ждут "отмашки" из Армении.





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