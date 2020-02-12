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Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО
12.02.2020 10:48
Парламент Северной Македонии во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.
Парламентарии поддержали документ единогласно. У здания законодательного органа страны после голосования подняли флаг НАТО.
Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели.
Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.
В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.
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